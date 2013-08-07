الحلقة (28) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "شريف" و"مروان" يتنافسان على حب "مريم"

كتب : سارة سعيد الأربعاء 07-08-2013 01:38

في الحلقة (28) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، تستمر "أميرة" في التقرب من "آدم"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد حاتم، وتطلب "دانا"، زوجة عاصم، أن تقضي عدة أيام عند والدتها وأن يعتبراها إجازة لتجديد حياتهما مرة أخرى.

وتزور "إيمان" و"أم حنان" أسرة "شيكو" في منزلهما للتعرف عليهم وتوطيد العلاقات، وبعد موافقة والد "شيكو" على "إيمان"، وأُقيم فرح "شيكو" و"إيمان" بمطعم "مريم"، وحضره جميع أقاربهما كما حضره "مروان" أيضا، وتكتشف "رانيا" حملها من "عاصم" وتذهب لـ"شهاب" وتخبره أنه ربما يكون ابنه وطردها بعد أن تركته وتزوجت من "عاصم"، كما طلب "أسامة" من "ياسمين" الزواج منها.

على جانب آخر، تستمر غيرة "شريف" على "مريم" من "مروان"، وينتقل للإقامة في نفس الفندق الذي ينزل به، بعد أن تم الطلاق بينه وبين "ساندرا"، ويتحدث "مروان" معه عن أنه يقيم بمصر ليتأكد أن "مريم" تحبه وأن علاقتها بـ"شريف" مجرد علاقة بسبب أبنائه، ويخبر "شريف"، "مروان" أنه يحب "مريم" فيخبره "مروان" أنه أيضا يحبها.

يُذكر أن مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.