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الحلقة (28) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" ينتقم من كل من ظلمه.. ويقتل "حمو"

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الحلقة (28) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" ينتقم من كل من ظلمه.. ويقتل "حمو" الحلقة (28) من "الصقر شاهين": "تيم حسن" ينتقم من كل من ظلمه.. ويقتل "حمو"

كتب : ربيع ممدوح الأربعاء 07-08-2013 02:11

في الحلقة (28) من مسلسل "الصقر شاهين"، ينتقم "تيم حسن" من كل من ظلمه وعلى رأسهم المعلم "حسان" وزوجته "نوال" وحبيبته "ليلى".

وأرسل "شاهين" إلى "نوال" يخبرها بأنه قادم للزواج منها، وعند وصوله هو والمأذون، وصل زوجها "حسان" و"ليلى"، ليصدم "نوال" ويواجه "حسان" بالحقيقة، وأنه كان يحافظ على بيته وعرضه، وأن من حاول خيانته هي زوجته "نوال" ويقوم بإرجاع عقود البيت والمركب مرة أخرى لـ"حسان".

في نفس السياق، قتل "شاهين" أعز أصدقائه "حمو"، بعد أن هرب من السجن ولجأ إلى "منذر" ليحميه، لكن "منذر" طلب منه أن يقتل "شاهين" مقابل مليون جنيه، فيما بادر "شاهين" وقتل "حمو".

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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