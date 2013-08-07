الحلقة (27) من "الرجل العناب": "عصفور" يبلغ عن "بيرم" للشرطة بأنه مخترع "العنابي"

كتب : محمد عاشور الأربعاء 07-08-2013 02:50

في الحلقة (27) من مسلسل "الرجل العناب"، ألقى "النقيب تيسير فهمي"، الذي يلعب دوره الفنان شيكو، القبض على "الدكتور بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد.

وحاول "النقيب تيسير فهمي"، تعذيب "الدكتور بيرم" ليحكي كل التفاصيل عن "الرجل العناب"، الذي حقنه بتركيبته السرية.

وفي آخر لحظة جاء "الرجل العناب"، وأنقذ "بيرم" و"القردة شفيقة".

فيما اعترف "عصفور"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، أنه هو الذي أبلغ للشرطة عن "بيرم".

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.