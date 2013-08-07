فرحة مرضى المستشفى الجامعي في أول يوم

عبدالمحسن الحارثي (الرياض)

أكد عميد كلية الطب والمشرف على المستشفيات الجامعية الدكتور فهد بن عبدالله الزامل على ضرورة الاستعداد المبكر لمعايدة المرضى المنومين صباح أول يوم في العيد. ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي بمستشفى الملك خالد الجامعي مطلق بن عبدالله الرشيد إلى أن المستشفى اعتاد في كل مناسبة على مشاركة المرضى المنومين من كبار وأطفال وخاصة مرضى وحدة الغسيل الكلوي ووحدة الأورام ووحدة الأورام للصغار والكبار ووحدة الطوارئ للصغار والكبار، ويتضمن البرنامج المعد حفلا خاصا بالأطفال المنومين، يتخلله مسابقات تربوية هادفة وممتعة لرسم البسمة على وجوههم.