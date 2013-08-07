مجمع الأمل يمدِّد مواعيد الزيارة ويحث الأسر على التواصل مع مرضاهم

سعاد الشمراني (الرياض)

دعا مجمع الأمل للصحة النفسية في الرياض أسر النزلاء إلى مشاركتهم فرحة العيد لهذا العام والذي يعد أهم عنصر في رحلة الشفاء التي يسعى لها النزيل وأسرته والعاملون في المجمع، وذكر مدير العلاقات والإعلام الصحي في المجمع بالنيابة علي عبدالله الحازمي، أن زيارة الأسر لمرضاهم ودعمهم في مثل هذه المناسبات أمر يؤكد عليه المختصون في العلاج النفسي لما له من دور في شعور المريض بأن أسرته ما زالت ترغب وتتمنى عودته إليها وهو بصحة وعافية ما يولد لديه دافعية أكبر في العلاج والتجاوب مع البرامج التي تقدم داخل المجمع.ويضيف الحازمي أن إدارة المجمع وفي إطار حرصها على تحقيق الهدف ومراعاة لمصلحة المرضى وذويهم حددت مواعيد زيارة المرضى خلال الأيام الثلاثة الأولى من أيام عيد الفطر السعيد، حيث تبدأ الزيارات من الساعة الرابعة عصرا وتنتهي الساعة الثامنة مساء.وأشار إلى أن المجمع وخلال العيد سينظم العديد من الفعاليات والأنشطة لنزلائه تشمل عروضا مسرحية وألعابا ومسابقات قام بإعدادها والإشراف عليها قسم التأهيل الطبي والأنشطة في المجمع وسيتم توزيع الهدايا على المشاركين بالإضافة إلى مشاركة نزلاء منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة ونزلاء مركز الإخاء الاجتماعي بالحضور والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها أمانة منطقة الرياض.