الشوارع تتزين بالمصابيح والليزر.. والأمانة توزع الفرحة في الأحياء

أحمد الحسني، عاطف السويهري (مكة المكرمة)

أعدت أمانة العاصمة المقدسة ترتيباتها الكاملة لاستقبال العيد ونظمت برنامجا لتزيين الشوارع بالمصابيح الملونة والمجسمات المضيئة في الميادين العامة والطرق الداخلية والخارجية إلى جانب الاستعداد لاحتفالات أهالي مكة المكرمة والتي سيتم تنظيمها في عدد من المواقع، حيث راعت الأمانة أن تشمل الاحتفالات جميع نواحي مكة المكرمة لتغطي جميع الأحياء والمناطق السكنية.مجس حجازيتنطلق الاحتفالات في أول العيد بتدشين أمين العاصمة المقدسة الاحتفال في مبنى أمانة العاصمة المقدسة، ويشاهد الحضور عروضا للفرق الشعبية وسيتم توزيع هدايا العيد على الأطفال، وفي مساء اليوم الثاني الاحتفال الرئيسي العائلي لأهالي مكة في حجز طريق جدة السريع وحديقة أم الكتاد بالشوقية وستشمل البرامج لليوم الثاني عروضا للفرق الشعبية التي يصحبها المجس الحجازي والفرق الإنشادية والمهرجون وعروض السيارات وألعاب القوى الخارقة والخدع البصرية والسكيت وألعاب الليزر وعرض مسرحي للأطفال ورجل النار واللهب وعرض الألعاب النارية.الليلة الثالثةفي مساء اليوم الثالث تنطلق البرامج في حجز طريق جدة السريع وحجز الشرائع ومواقف سوق الحجاز، وتشمل عروضا مسرحية وليزرية وألعابا نارية، ويليها في اليوم الرابع عروض مشابهة لعروض اليوم الثالث في حجز طرق جدة وممشى بطحاء قريش الجديد وساحة بلدية بحرة. وأوضح المهندس بندر بن خالد نوح مدير إدارة تشغيل وصيانة الإنارة أن الأمانة تقوم بتجهيز المجسمات الجمالية والزينة الكهربائية استعدادا للعيد جريا على عادتها السنوية لتضفي الأعمال الجديدة البهجة والسرور على نفوس المواطنين والزوار. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نماذج من الطرازات المنوعة والمبتكرة من أعمال الزينة والتي تضفي البهجة والسرور على مشاهديها، حيث تم تركيب (1000) مجسم مضيء بأشكال فنية متنوعة و(1600) من شبوك الإنارة المضيئة على الأشجار والنخيل و(800) شبك من النقاط المضيئة متغيرة الألوان مع تزيين مداخل الحدائق العامة بالإضافه إلى تركيب (26.000) قطعة تيوبات مضيئة في مختلف المواقع.وأضاف المهندس نوح أن تنويع أعمال الزينة يتم من خلال فنيين متخصصين وباختيار مجموعة من الأعمال والعبارات الفريدة والتي تتناسب مع قدسية المكان والزمان إضافة لكونها ذات أشكال جمالية مميزة تحقق البهجة والسرور.مواقع مختارةوأضاف بأنه تم التركيز في تركيب الزينة على بعض المواقع الرئيسية وفي مداخل مكة المكرمة مثل جسور المشاة المعلقة وميدان زمزم والأمانة والإمارة وحديقة الحسينية والطريق الدائري الثالث وطريق الطائف وشارع عبدالله عريف وعبدالله خياط وشارع إبراهيم جفالي وطريق العزيزية العام وشارع المنصور وطريق أم القرى وشارع الحج والعتيبية والكعكية وغيرها.وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد طه فقيه مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية أنه تم اختيار عدد من المواقع المناسبة لإقامة فعاليات احتفالات العيد والتي تتضمن العديد من الفقرات الفرائحية والبرامج المتنوعة، وستقام على مدى الأربعة الأيام الأولى، حيث ستبدأ الاحتفالات بحفل افتتاح رسمي يدشنه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار مساء اليوم الأول ويقام في الساحة المجاورة لمبنى أمانة العاصمة المقدسة الرئيسي في المعابدة عقب صلاة المغرب ثم يستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء وسيتضمن أداء الألعاب الشعبية والفقرات الفكاهية وتوزيع الهدايا للأطفال.برامج فرائحيةوقد تم وضع برامج عديدة ومنوعة خلال أيام العيد لإقامة الاحتفالات روعي فيها التنويع في الفقرات الهادفة التي لا تخرج عن العادات والتقاليد الإسلامية والتي تظهر في نفس الوقت (بهجة العيد) كالألعاب النارية والعروض الفلكلورية والمسرحيات الهادفة والكوميدية والألعاب الرياضية وألعاب الخفة والسيرك وبعض ألعاب الجاليات وغيرها.كما حرصت الأمانة على توزيع مواقع الاحتفالات في أماكن متفرقة لتكون قريبة من الأهالي في جميع أماكن تواجدهم، مثل مواقف حجز السيارات بطريق مكة ــ جدة السريع ومواقف طريق الشرائع وحديقة أم الكتاد بالشوقية وساحة بطحاء قريش ومواقف سوق الحجاز وساحة بلدية بحرة وغيرها.