البلديات تكثف حملاتها وتصادر لحوما وحلويات فاسدة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية بالعاصمة المقدسة، أحد المطاعم الشهيرة بحي جعرانة، إثر مداهمتها للموقع وضبط عدد من المخالفات الصحية والبيئية ومصادرة 200 كيلو لحوم مجهولة المصدر و300 حبة سمبوسة جاهزة ومعدة للطبخ.وبين المهندس فهد البشري رئيس بلدية الشرائع، بأن الفرق الرقابية بالبلدية، ضبطت أحد المطاعم الشهيرة تعمل في تجهيز المعجنات والسمبوسة والحلويات في مستودع خلف المحل، وذلك في ظروف صحية سيئة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث يتم تخزين المواد الغذائية في ثلاجات حفظ تتكاثر فيها الحشرات، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر والسمبوسة المعدة للطبخ والبيع.من جانبه وأوضح خضر الزويهري رئيس قسم المواد الغذائية، أن البلدية صادرت جميع تلك المضبوطات عملت على إتلافها على الفور وفق الطرق الصحية المتبعة، حيث تقدر الكميات المصادرة بنحو أكثر من 300 حبة سمبوسة جاهزة ومعدة للطبخ من وقت سابق، إلى جانب أكثر من 200 كيلو لحوما مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن مصادرتها تمت في حينها، حيث تم إتلافها على الفور، كما تم التحفظ على كميات أخرى من المواد الغذائية والأواني غير الصالحة، وإغلاق المحل لحين تصحيح وضعه.وعلى ذات الصعيد تم ضبط مطعم بحي شرائع المجاهدين يحوي عمالة تعد السلطات وتحضرها بحوش خلف المطعم وذلك في أوضاع صحية سيئة، كما تم ضبط مستودع لتخزين المشروبات لا تتوفر به الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة المواد الغذائية الجاهز للأكل وإتلافها على الفور مع غلق المطعم لاتخاذ اللازم حيال ذلك.من جهة أخرى ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسويق التجارية والتي تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين، وقد وجد مراقبو البلدية عددا من المخالفات إلى جانب المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، والتي تمت مصادرتها على الفور.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، أن مراقبي البلدية يبذلون جهودا كبيرة خلال هذه الأيام للتأكد من سلامة المعروضات، مشيرا إلى أن البلدية تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية خلال هذه الأيام المباركة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية المسفلة عبدالله بن إبراهيم قصادي، أن الحملة تمت بمشاركة عدد من الإدارات مثل صحة البيئة وإدارة المسالخ ومكتب المشرف العام على البلديات، مبينا أنها اشتملت على العديد من المصادرات منها المواد الغذائية المتنوعة وغير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية، وبعضها منتهية الصلاحية، حيث تمت مصادرت حوالى 240 كيلو لحوما ودجاجا بسبب سوء التخزين وانتهاء الصلاحيه وأكثر من 650 كيلو أجبانا وزيتونا ومخللات، وجميعها مجهولة المصدر، كما تمت مصادرة 575 كيلو من الحلويات والمواد الغذائية المتنوعة والتي يتم تحضيرها وتخزينها بطرق غير صحية.