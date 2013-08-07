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إمارة مكة تعتمد 74 حفلاً للمعايدة في 19 حياً

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إمارة مكة تعتمد 74 حفلاً للمعايدة في 19 حياً إمارة مكة تعتمد 74 حفلاً للمعايدة في 19 حياً

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

اعتمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، قائمة الاحتفالات لأعياد أهالي العاصمة المقدسة التي ستنظمها جمعية مراكز أحياء مكة المكرمة، والبالغة 74 حفلا، ينفذها 19 مركز حي و 16 فريقا تطوعيا. وقال الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور يحيى زمزمي، إن تلك الاحتفالات ستنفذها الجمعية ممثلة في مراكزها البالغة 19 مركزا موزعا على أحياء مكة المكرمة مع 16 فريقا تطوعيا بإشراف ومتابعة من إمارة منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن برامج العيد بالإضافة إلى إقامة المهرجانات العيدية ستتضمن زيارة المرضى بمستشفيات مكة وزيارة الأيتام والمسنين في البيوت والدور المخصصة لهم، ويشارك في تلك الحفلات عمد الأحياء، والوجهاء والأهالي والمسؤولين في كل حي، كما ستتضمن برامج الاحتفالات: فرق مسرحية وإنشائية وفقرات ترفيهية وتوعية الأهالي بشأن اليوم الوطني والأعداد لذلك بالتنسيق مع هيئة السياحة.وأشار زمزمي، إلى أن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، بصفته رئيسا للمجلس الفرعي لجمعية مراكز أحياء مكة المكرمة، خاطب الجهات المعنية المتمثلة في الأمانة، إدارت الشرطة، المرور، الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، للتعاون مع فريق العمل بمراكز الأحياء في تنفيذ هذه الفعاليات الاجتماعية، والإسهام في تحقيق السامية في مكة المكرمة.

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