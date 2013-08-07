4 فرق طبية ميدانية في الميقات وطريق السيل

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

حركت الشؤون الصحية في الطائف 4 فرق طبية ميدانية في السيل وميقات وادي محرم تحسبا لأي طارئ في الليالي الفردية من العشر الأواخر التي تزداد فيها حركة المركبات على الطرقات.وأوضح الناطق الإعلامي في صحة الطائف سراج الحميدان أن إدارة الطوارئ والأزمات أعدت خطة متكاملة للعمل بها في الليالي الفردية من العشر الأواخر التي تزداد فيها الحركة على الطرقات بشكل كبير، لافتا إلى أنه جرى التركيز على ليلة السابع والعشرين من خلال تواجد 4 فرق طبية ميدانية متحركة تواجدت في السيل وميقات وادي محرم. وذكر الحميدان أن إدارة الطوارئ والأزمات تؤدي مهامها على مدار الساعة من أجل خدمة الآخرين في جميع الأوقات، مشيرا إلى أن هناك فرقا يتم تحريكها في ليلة التاسع والعشرين حيث تشهد الطرقات زحاما إلى مكة أو أثناء العودة بعد ختم القرآن.يذكر أن الشؤون الصحية في الطائف أعدت خطة متكاملة عمل بها خلال الشهر الكريم تمثلت في تشغيل بعض المراكز الصحية على مدار الساعة ورفع الجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الداخلية والواقعة على الطرقات وفي المحافظات الأخرى، إضافة إلى إلزام المستشفيات بإيجاد فرق طبية متحركة على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ.