50 حديقة ومنتزهاً تستقبل الزوار في العيد

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
انتهت أمانة الطائف من تجهيز أكثر من 50 حديقة ومنتزها داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية لاستقبال المرتادين خلال ايام العيد، ونسقت جهودها مع أكثر من 20 مستثمرا للحدائق والمنتزهات في انحاء المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار بما يليق ومكانة الطائف كعاصمة للمصايف العربية.ودعمت الامانة العديد من الحدائق بالخدمات المختلفة كالحدائق العامة في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب وبخاصة المركزين الاولين نظرا لكثافة الاقبال المتوقع عليهما بعد هطول امطار متفرقة عليهما خلال الايام الماضية.وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أن الامانة دعمت خدمات النظافة والاصحاح البيئي في جميع المواقع ذات كثافة الارتياد خلال ايام العيد كما جرى تهيئة المتنفسات كافة داخل الاحياء من خلال حدائق الأحياء التي أعيد تأهيل مجموعة كبيرة منها ودعمها بالخدمات والمرافق حيث زودت بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات.وأسهمت جهود الأمانة في توسعة مساحة المسطحات الخضراء في مداخل الهدا والرياض والشفا في توفير مساحات خضراء يمكن للعابرين الاستمتاع بها وقضاء وقت مريح عليها، إضافة إلى ما تعكسه من مظهر جميل لطرق الطائف التي تشهد هذه الايام حركة تطويرية شاملة في ظل ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم لامحدود واهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية في رعاية كافة المشاريع التي من شأنها راحة المواطنين والتسهيل عليهم.يذكر أن الحدائق والمنتزهات الكبرى في الطائف تستحوذ على غالبية الاقبال من الزوار وفي مقدمتها منتزه الملك عبدالله ومنتزه الردف وحديقة الملك فيصل وحديقة الملك فهد ومنتزه الجبل الاخضر ومنتزه النقبة الحمراء ومنتزه الحدبان ومنتزه وادي عرضة ومنتزه البعيجان بالاضافة الى المنتزهات البرية التي تشهد عدد منها اقامة فعاليات العيد مثل منتزه سمنان وسمينين بطريق الجنوب علاوة على منتزه البهيته والبحيرات وشهدان وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.