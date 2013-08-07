بلدية الليث جندت كافة طاقاتها استعداداً للعيد

علي السحاري (الليث)

أنهت محافظة الليث كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة، حيث شرعت البلدية بوضع برنامج شامل لتلك المواقع، وشهدت الحدائق والساحات الخضراء في الكورنيش تجهيزا لاستقبال الزوار، مع تزويد الإضاءات الجمالية بمختلف أنواعها على الأشجار في الأماكن العامة.وسخرت البلدية الإمكانات والخدمات المتاحة للقيام بأعمال ميدانية في شوارع المحافظة وطرقاتها المختلفة، ولوحظ تحسين المداخل والشوارع العامة وكذلك تقليم الأشجار ولوحظت شوارع ومرافق المحافظة في صورة زاهية وجميلة، بعد تزيينها بعقود إضاءة وإنارة متكاملة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الليث المكلف ناصر الثعلبي، أن البلدية جندت كافة طاقاتها وتعميد فرق الصيانة بالعمل على مدار الساعة في الشوارع والميادين العامة وإبراز بعض اللمسات الجمالية بعقود الزينة في الشوارع بالمحافظة وكذلك تكثيف الجولات الميدانية على المحال التجارية والمطاعم على فترتين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن البلدية انهت استعداداتها وذلك لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك، مهيئة مقر احتفالات الأهالي السنوي على مسرح البلدية بموقعه بالكورنيش، مشيرا إلى إكمال منطقة كورنيش البحر وتجهيزه بالكامل لاستقبال الزئرين من أهالي المحافظة ومن خارجها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.كما أنهت الدوريات الأمنية وإدارة مرور محافظة الليث كافة الاستعداد لتسهيل حركة المرور من وإلى مصليات العيد وتكثيف الدوريات السيارة والراجلة لضمان انسيابية الحركة بكل يسر وسهولة.