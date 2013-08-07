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الخدع البصرية والطفل الكبير وألعاب الخفة في العيد

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الخدع البصرية والطفل الكبير وألعاب الخفة في العيد الخدع البصرية والطفل الكبير وألعاب الخفة في العيد

 سالم السبيعي (الأحساء)

تقدم جمعية الثقافة والفنون بالأحساء برنامجا في احتفالات العيد للأطفال والعائلات ثالث ورابع العيد بمقر الجمعية على طريق القرى الشرقية. وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي عبدالرحمن الغوينم أن احتفالات العيد ستشهد عروضا مسرحية وبعض ألعاب الخفة والخدع البصرية والتي سيقدمها الفنان عماد المحيسن، مفيدا أن الحضور سيستمتعون أيضا بعروض مسرحية الأطفال (الطفل الكبير) والتي ستعرض على خشبة مسرح الجمعية بصالة عبدالرحمن المريخي في ثالث ورابع أيام عيد الفطر، مبينا أن العرض سيبدأ عند الساعة التاسعة مساء، والمسرحية من تأليف إبراهيم الخميس وإخراج محمد الحمد وتمثيل عبدالرحمن المزيعل عبدالله الفهيد مساعد التركي تركي الدحيلان تركي بوسهيل أحمد العواص وكلمات الأغاني لأميرة الحمد وألحان عمر الخميس، موسيقى ومؤثرات محمد الحمد، إضاءة حمد المويجد، إدارة مسرحية عثمان الدحيلان، إشراف فني سلطان النوة.

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