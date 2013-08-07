إفطار جماعي قبل العيد للأيتام على الجسر

سامي الغامدي (الدمام)

استضافت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عددا من الأيتام في اخر ايام رمضان أثناء زيارة استطلاعية، ورحب جمال الياقوت مدير إدارة العلاقات العامة بالحضور، وأشار إلى أن استضافة الأيتام تاتي انطلاقا من دور المؤسسة في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، واستمع الجميع إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير والتحسين ومشاريع التوسعة التي نفذتها المؤسسة بالجسر، وقد أدى الجميع صلاة المغرب ثم تناولوا وجبة الإفطار التي أعدتها المؤسسة، حضر حفل الإفطار عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين في مملكة البحرين كما تم تكريم الأيتام من قبل الشيخ عبدالله والشيخ حمد نيابة عن والدهم الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كما وزعت الجوائز على الضيوف الأيتام.