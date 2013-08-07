باعة الشوارع يرفعون أسعار أصناف زكاة الفطر %100

محمدالعنزي (الدمام)
رفع باعة الزكاة في عدد من مواقع البيع التي استحدثوها في الشوارع والميادين وفي محيط بعض المتاجر والمواقع الحيوية.. أسعار أصناف زكاة الفطر بصورة مفاجئة غير مبررة حيث سجلت أسعار الدقيق نسبة زيادة بلغت 100% ووصلت أسعارها إلى 50 ريال فيما يبلغ سعرها الرسمي 25 ريالا في الأسواق. وشهدت مواقع بيع أصناف الزكاة في كل من حفر الباطن وبعض المدن الأخرى ارتفاعات متتالية في الأسعار خاصة الدقيق والأرز في ظل مطالبة المواطنين بمنع مثل هذه التجاوزات التي يتورط فيها الباعة. ويأمل المتحدثون لـ«عكاظ» في أن تحدد الجهات المعنية أسعار وقيم الأصناف وإلزام الباعة بالسعر الرسمي المعروف لدى الكافة ومحاسبة المتجاوزين وإبقاع أقصى العقوبات عليهم.إلى ذلك، تنتشر عمليات بيع أصناف زكاة الفطر بشكل واسع وكبير خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر رمضان وتجد إقبالا كبيرا من عدد من الشباب الذين يقومون بشراء كميات كبيرة لبيعها بأسعار مضاعفة، وهي أصناف محددة شرعا من طعام أهل البلد بواقع 2 كيلو و40 جراما للفرد الواحد.