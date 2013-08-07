أخبار عاجلة

جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
انطلاق دورات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي بالقليوبية.. اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

باعة الشوارع يرفعون أسعار أصناف زكاة الفطر %100

Google+ Print
باعة الشوارع يرفعون أسعار أصناف زكاة الفطر %100 باعة الشوارع يرفعون أسعار أصناف زكاة الفطر %100

 محمدالعنزي (الدمام)

رفع باعة الزكاة في عدد من مواقع البيع التي استحدثوها في الشوارع والميادين وفي محيط بعض المتاجر والمواقع الحيوية.. أصناف زكاة الفطر بصورة مفاجئة غير مبررة حيث سجلت أسعار الدقيق نسبة زيادة بلغت 100% ووصلت أسعارها إلى 50 ريال فيما يبلغ سعرها الرسمي 25 ريالا في الأسواق. وشهدت مواقع بيع أصناف الزكاة في كل من حفر الباطن وبعض المدن الأخرى ارتفاعات متتالية في الأسعار خاصة الدقيق والأرز في ظل مطالبة المواطنين بمنع مثل هذه التجاوزات التي يتورط فيها الباعة. ويأمل المتحدثون لـ«عكاظ» في أن تحدد الجهات المعنية أسعار وقيم الأصناف وإلزام الباعة بالسعر الرسمي المعروف لدى الكافة ومحاسبة المتجاوزين وإبقاع أقصى العقوبات عليهم.إلى ذلك، تنتشر عمليات بيع أصناف زكاة الفطر بشكل واسع وكبير خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر رمضان وتجد إقبالا كبيرا من عدد من الشباب الذين يقومون بشراء كميات كبيرة لبيعها بأسعار مضاعفة، وهي أصناف محددة شرعا من طعام أهل البلد بواقع 2 كيلو و40 جراما للفرد الواحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح