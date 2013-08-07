الدخول مجاني في فعاليات العيد

محمد العبدالله (الدمام)

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس صندوق المناسبات عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الدخول للحفل الرسمي لعيد الفطر السعيد الذي تنظمه الغرفة وجميع الفعاليات المصاحبة له مجانية.وأوضح الراشد أن الفعاليات ستكون متاحة لجميع أهالي المنطقة الشرقية وزوارها دون مقابل، مشيرا إلى أنها «خدمة» تدخل كجزء مهم من المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ولغرفة الشرقية التي تمثلهم.ولفت الراشد إلى أن الصندوق سوف ينفذ أكثر من 90 فعالية متنوعة في 10 مواقع مختلفة في الدمام والخبر والظهران والقطيف، سوف تصاحب الحفل الرسمي.وأوضح الراشد أن فعاليات حفل هذا العام سوف تكون مختلفة ومميزة، تم اختيارها بعناية وفي مواقع مناسبة بحيث تتلاءم مع كافة الشرائح والفئات الاجتماعية كالشباب والأطفال والعائلات، فضلا عن الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بأن هناك أكثر من جهة تشارك الغرفة في هذه الفعاليات، فهناك فقرات معينة للجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في المنطقة الشرقية.