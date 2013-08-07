59 جامعا ومصلى لإقامة صلاة العيد في الأحساء

سالم السبيعي (الأحساء)

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة الأحساء 59 جامعا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1434هـ، مبينا أن وقت الصلاة سيكون في تمام الساعة الخامسة وسبع وعشرين دقيقة وهي كالتالي:مصلى العيد بالهفوف شرق الاستاد الرياضي بحضور صاحب السمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، جامع خادم الحرمين الشريفين ــ طريق الرياض، جامع الإمام فيصل بن تركي بحي النعاثل، جامع الأمير سعود بن جلوي بحي الشهابية، جامع الأمير سعد بن عبدالله بن جلوي آل سعود بحي البندرية، مصلى العيد بالصالحية بحي الصالحية، جامع الخالدية الكبير بحي الخالدية، جـامع الجبري بحي الكوت، جامع بوعيسـى بحي السنيدية، جامع بورشيد بحي العويمرية، جـامع المزروعية الكبير بحي المزروعية، جــامع الوسيطي بحي الوسيطي،جــامع الثليثية بحي الثليثية 1، مسجــد العميـر بحي الكوت، جــامع باب الخميس ــ دوار الخميس، جامع العسيلة بحي العسيلة، جامع الصرافية بحي الصرافية، جامع الروضة بحي الروضة، جامع الحماد بحي البصيرة، جامع المظفر طريـق القرى الشرقية، جامع السلمانية بحي السلمانية، جامع العتيبي بحي السلمانية، جامع المعلمين الغربية بحي المعلمين الغربية، جامع علي آل ثاني بحي المزروعية، جامع المثلث بحي المثلث، جامع عبدالرحمن بن عوف بحي السلمانية الجنوبي، جامع الأميرة جواهر بالحفيرة، جامع الماجد بحي الطالعية، جامع الحفيرة بحي الحفيرة، جامع سوق المواشي ــ طريق الرياض، جامع أبي زكريا الأنصاري (المحيش) بحي الجامعيين، جامع القصيبي بحي منيفة، جامع الصيهد بحي الصيهد، جامع الدكتور محمد بن حسن الجبر بحي الشهابية، جامع عبدالله الخليفة النعيم بحي المحمدية ومسجد الإسراء بحي السلمانية.وفي مدينة المبرز، تقام صلاة العيد في مصلى العيد، أرض القادسـية بحي القادسية، جامع سليمان العفالق بحي الراشدية (أ)، جامع سعد الحسين بحي السلام، جامع داود المغلوث بحي السياسب، جامع الحزم الشمالي بحي الحزم الشمالي، جامع اليوسفـي بحي الراشدية، جامع ناصر بن زرعة بحي أرض الخرس، جامع العفالق بحي اليحيى، جامع الصويغ بحي الشروفية، جامع علي بن أبي طالب بحي الحارة، جامع المالـح بحي الراشدية (أ)، جامع الراشد بحي الشروفية، جامع محاسن أرامكو بحي محاسن الوحدة الأولى، جامع المقهوي بحي محاسن الوحدة الثانية. إلى جانب عدد من المساجد في العيون وما حولها والقرى الشمالية وما حولها والمراكز والهجر.