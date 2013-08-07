الأمانة تشكل لجنة لمراقبة الخدمات في الكورنيش

عبدالمحسن السابطي (جدة)

كشف مدير عام الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة جدة لـ«عكاظ» تشكيل لجنة من جميع إدارات الأمانة لمراقبة الخدمات المقدمة للزوار والمحتفلين بعيد الفطر المبارك في جدة كافة، خصوصا الكورنيش الشمالي والاوسط، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتشكل في رصد أي مخالفة سواء من قبل المراقبين أو الشكاوى المقدمة من الزوار على رقم الطوارئ في الأمانة 940 والذي يتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.وأفاد المهندس نوار أن من مهام اللجنة رصد الباعة المخالفين على كورنيش جدة في أيام العيد ومصادرة أي بضاعة مخالفة سواء كان غذائية أو غيرها، التي تضر بالزوار وتشوه المنظر العام، مشيرا إلى انهم عملوا على زيادة عدد عمال النظافة في الكورنيش للرقي بمستوى نظافته خلال فترة العيد والذي يكثر فيه الزوار.وبين نوار أن الأمانة تعمل على تجهيز مصليات العيد كافة وأماكن الترفيه ومقر الفعاليات بجدة، موضحا أن الامانة زادت عدد المراقبين الميدانيين بالتعاون مع البلديات الفرعية في مختلف محافظة جدة وذلك لرصد المخالفات التي قد تتكرر في أماكن التجمع والاسواق خلال ايام العيد.لافتا إلى أنهم يركزون على البسطات خصوصا التي تبيع الحلوى. يذكر أن أمانة جدة متمثلة في بلدية الجامعة نجحت مؤخرا في إحباط ترويج أكثر من 180 ألف قطعة شوكولاتة مجهزة في أحد المصانع غير النظامية في حي مدائن الفهد جنوبي جدة، حيث كان يتوافد على المصنع ما يقارب الـ80 عاملا أجنبيا على المصنع للشراء منها وبيعها على السكان. والقت البلدية على 3600 كيلوغرام من الشوكولاتة والتي كانوا بصدد تعبئتها في علب خاصة بها ونقلها لعدة مواقع شهيرة.