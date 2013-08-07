ممارسة السيدات للرياضة بانتظام يقيهن من فرص تكون حصوات الكلى

كشفت أحدث الأبحاث الطبية النقاب عن أن ممارسة الرياضة بانتظام خاصة بين السيدات فى مرحلة سن اليأس تعمل على وقايتهن من فرص تكون حصوات الكلى المؤلمة.

وكان فريق من العلماء بجامعة "كاليفورنيا" الأمريكية قد أجروا سلسلة من أبحاثهم على أكثر من 85 ألف سيدة من كبار السن ممن بلغن سن اليأس فى الولايات المتحدة، حيث لوحظ أن السيدات اللاتى ارتفع بينهن معدل ممارسة الرياضة بصورة منتظمة كن الأقل عرضة بنسبة 31% لفرص الإصابة بحصوات الكلى بالمقارنة بالسيدات اللاتى لم يمارسن الرياضة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الباحثون أن ممارسة الرياضة بمعدلات مكثفة يعد أحد العوامل الرئيسية فى الحد من مخاطر الإصابة بحصوات الكلى موضحين أن تقليل كمية الأطعمة المتناولة ذات السعرات الحرارية المرتفعة قد يخفض بنسبة 40% فرص الإصابة.

وتعد حصوات الكلى من أكثر أنواع الإصابات انتشارا وشيوعا بين الكثيرين إلا أنها تعد من الأمراض التى يمكن تفاديها.

كما كشف الدراسة أن تغيير أنماط الحياة مثل ممارسة الرياضة يمكن أن يساعد فى منع تكون هذه الحصوات خاصة بين السيدات كبار السن بعد سن اليأس إلا أن هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث فى هذا الصدد.