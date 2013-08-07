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«طيبة النسائية» توزع كسوة العيد على 1400 أسرة

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«طيبة النسائية» توزع كسوة العيد على 1400 أسرة «طيبة النسائية» توزع كسوة العيد على 1400 أسرة

 مها البدراني (المدينة المنورة)

وزعت جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة كسوة العيد على 1400 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية، وفقا لبرنامج الدعم المالي والاجتماعي.وأوضحت رئيسة مجلس الإدارة إيمان بنت عبدالقادر فلاته أن مشروع كسوة عيد الفطر أحد المشاريع الرئيسية السنوية التي تنفذها الجمعية في شهر رمضان المبارك، وتقدمها للأسر المستفيدة لتوفير احتياجاتهم، وتسهم في رسم الفرحة والابتسامة على وجوههم في أيام العيد.وأفادت أنه تم توزيع كوبونات شرائية بقيمة 200 ريال لكل فرد في الأسرة، للشراء المباشر من المراكز التجارية الكبيرة بالمدينة المنورة، مبينة أن المبالغ المصروفة تقدم من خلال دعم أهل الخير والبرامج التي تنفذها الجمعية خلال العام لدعم هذه الأعمال الخيرية.

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