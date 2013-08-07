فيصل بن سلمان يطلق حفل «عيد طيبة 34»

أوبريت وجناح للحرف اليدوية ومسرحيات وأمسية شعرية ضمن الفعاليات

خالد الجابري (المدينة المنورة)

تنطلق فعاليات حفل عيد الفطر المبارك في المدينة المنورة للعام الحالي 1434هـ، في أول أيام العيد بشعار «عيد طيبة 34» في حديقة الملك فهد، برعاية أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان. وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أنه جرى تخصيص عدد من المواقع لفعاليات مهرجان العيد، وهي حديقة الملك فهد، حديقة النخيل، حديقة الأسواف، مخيم طريق السلام، إضافة لاحتفالات أهالي البيداء وأبيار الماشي، وعدد من الفعاليات المصاحبة في المولات التجارية، مشيرا إلى أن حديقة الملك فهد ستحتضن حفل تدشين فعاليات العيد.وبين طاهر أن المهرجان يحتضن عددا من الفعاليات من ضمنها تدشين أجنحة الأكلات الشعبية والحرف اليدوية والعادات والتقاليد التي يمارسها أهالي المدينة في مناسبة العيد، وفعاليات مسرح الطفل والأسرة، وبرنامج تثقيفي وترفيهي متنوع يستهدف فئات الأطفال بمختلف أعمارهم، وتقام هذه الفعاليات على مسرح الزهور بحديقة الملك فهد، إضافة لفعاليات المكتبة الثقافية المتنقلة التي ستقيمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وعدد من الفقرات المصاحبة من أناشيد لأطفال المدينة من كلمات الدكتور مدني شاكر الشريف وبمشاركة أكثر من 40 طفلاً من أطفال المدينة، وقصائد وأمسيات شعرية، ومسابقات ترفيهية، وعروض مسرحية، وعروض فولكلورية وتراثية.وأعلن طاهر تخصيص برنامج ترفيهي للنساء والأطفال تقام فعالياته في خيمة عاصمة الثقافة بالعقيق جوار فندق المريديان ويضم عددا من الأجنحة والأركان الترفيهية والتثقيفية وتقام خلاله أمسية شعرية نسائية وأخرى تراثية نسائية. كما يضم البرنامج عرضا يوميا تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة -القسم النسائي- ويهدف إلى تنمية ثقافة الطفل وذائقته الفنية من خلال المسرح والقصة. وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام اعتبارا من ثاني أيام العيد.وبين الدكتور خالد طاهر أنه من ضمن الفقرات المصاحبة لحفل تدشين فعاليات العيد الرسمي أوبريت تراثي انشادي بعنوان «عيدي يا طيبة» وهو من كلمات الشاعر عبيد الدبيسي ويؤديه الفنان خالد عبدالرحمن وبمشاركة أكثر من 120 عضواً من أعضاء الفرق الشعبية.يذكر أن الفعاليات الثقافية التي تبدأ مساء اليوم الثاني للعيد: مسرحية بعنوان «مبتعثون في ورطة» وتعرض على مدى 3 أيام يشارك فيها الفنان عبدالإله السناني وبدر اللحيد ونايف فايز ومحمد الشدوخي على مسرح الأمير سلطان.كما تقام مسرحية «جبا ياهووو» من إخراج بادي التميمي على مسرح النخيل من نفس اليوم. وتتخلل الفعاليات أمسية شعرية تقام ثاني أيام العيد للشاعرين لافي الغيداني وخالد المري بخيمة عاصمة الثقافة بحديقة الملك فهد. ومحاورة شعرية تقام رابع أيام العيد لكل من الشاعر تركي الميزاني والشاعر راشد السحيمي والشاعر معتق العياضي بخيمة عاصمة الثقافة بحديقة الملك.