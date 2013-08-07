توجيه الاتهام إلى أحد المسئولين المفترضين عن اعتداء بنغازى

وجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء الاتهام إلى أحد المسئولين المفترضين عن الاعتداء على القنصلية الأمريكية فى بنغازى بليبيا الذى قتل خلاله أربعة أشخاص من بينهم السفير الأمريكى، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وهو أول اتهام فى إطار التحقيق حول هذا الاعتداء الذى وقع فى 11 سبتمبر 2012 وذكرت محطة "سى أن ان" نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها أن الاتهام وجه إلى أحمد ختاله، أحد المسئولين عن مجموعة متمردة يشتبه بأنها كانت وراء الحادث.

ومن ناحيتها، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخبر ولكنها لم تذكر مع ذلك الشخص الذى استهدفه الاتهام ورفضت وزارة العدل الأمريكية فى اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات مكتفية بالقول أن "التحقيق ما زال جاريا".