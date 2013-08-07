أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تظاهرة فى الدار البيضاء ضد العفو الملكى عن مغتصب الأطفال بالمغرب

Google+ Print
تظاهرة فى الدار البيضاء ضد العفو الملكى عن مغتصب الأطفال بالمغرب تظاهرة فى الدار البيضاء ضد العفو الملكى عن مغتصب الأطفال بالمغرب

تظاهر أكثر من ألفى شخص أمس الثلاثاء فى مدينة الدار البيضاء، اكبر مدينة مغربية، ضد العفو الذى منحه خطأ العاهل المغربى الملك محمد السادس لمغتصب الأطفال الأسبانى، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا فى ساحة محمد الخامس بوسط الدار البيضاء "نريد إصلاح القضاء" و"كرامة وعدالة" و"الشعب يريد محاكمة المذنبين".

وشهد المغرب خلال الأيام الماضية حركة احتجاج واسعة بعد العفو الذى أصدره الملك فى 30 يوليو عن رجل يبلغ من العمر 63 عاما كان حكم عليه فى 2011 بالسجن لمدة ثلاثين عاما بتهمة اغتصاب احد عشر قاصرا.

وبعد أيام من الاحتجاجات فى المملكة ألغى الملك الأحد العفو الذى أصدره واعتقل مغتصب الأطفال فى جنوب شرق أسبانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365