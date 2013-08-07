تظاهرة فى الدار البيضاء ضد العفو الملكى عن مغتصب الأطفال بالمغرب

تظاهر أكثر من ألفى شخص أمس الثلاثاء فى مدينة الدار البيضاء، اكبر مدينة مغربية، ضد العفو الذى منحه خطأ العاهل المغربى الملك محمد السادس لمغتصب الأطفال الأسبانى، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا فى ساحة محمد الخامس بوسط الدار البيضاء "نريد إصلاح القضاء" و"كرامة وعدالة" و"الشعب يريد محاكمة المذنبين".

وشهد المغرب خلال الأيام الماضية حركة احتجاج واسعة بعد العفو الذى أصدره الملك فى 30 يوليو عن رجل يبلغ من العمر 63 عاما كان حكم عليه فى 2011 بالسجن لمدة ثلاثين عاما بتهمة اغتصاب احد عشر قاصرا.

وبعد أيام من الاحتجاجات فى المملكة ألغى الملك الأحد العفو الذى أصدره واعتقل مغتصب الأطفال فى جنوب شرق أسبانيا.