الغضب يسيطر على أهالى قنا نتيجة عودة تكرار انقطاع الكهرباء

شهد عدد من مدن وقرى محافظة قنا، على مدار الأسبوع الماضى، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، انقطاعًا مستمرًا للكهرباء على مدار اليوم، امتد لساعات، الأمر الذى أوجد حالة من الاستياء والغضب لدى أهالى المحافظة، وخاصة أن أصحاب المحال التجارية، أصبحوا يعانون من جراء هذا الانقطاع المستمر وبعضهم لجئوا إلى إغلاق محالهم خوفًا من السرقة.

"همت على" ربة منزل، قالت إن انقطاع الكهرباء فى أوقات الليل ساعد على انتشار البلطجة، وقاطعى الطرق والمتحرشين خاصة فى أوقات الظلام فى الشوارع الرئيسية.

أما حسن مجدى فقال إن الانقطاع بشكل متكرر يكبدنا خسائر فادحة فى إيقاف العمل بالمحل من ناحية، وتلف أجهزة الكمبيوتر من ناحية أخرى، نظرا للانقطاع المفاجئ والمتكرر.

وأضاف الحسن مدنى صاحب محل مجمدات، أن خسائره وعدد من التجار من جراء انقطاع الكهرباء فادحة، حيث تلفت العديد من المجمدات والأجهزة الكهربائية.