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ارتفاع أعداد المصابين فى اشتباكات إيتاى البارود إلى 25 شخصا

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ارتفاع أعداد المصابين فى اشتباكات إيتاى البارود إلى 25 شخصا ارتفاع أعداد المصابين فى اشتباكات إيتاى البارود إلى 25 شخصا

أعلن مصدر طبى بمستشفى إيتاى البارود العام على ارتفاع أعداد المصابين فى الاشتباكات العنيفة التى انلعت، منذ قليل، مع أنصار المعزول وأهالى إيتاى البارود العام إلى 25 شخصاً، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وكان قد حاصر، منذ قليل، المئات من أهالى إيتاى البارود العام من أجل القبض على عناصر من الإخوان المسلمين احتموا داخل المستشفى العام، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الأحداث فى محاولة للسيطرة على الأوضاع.

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أهالى إيتاى البارود يحاصرون المستشفى العام للقبض على عناصر من الإخوان

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