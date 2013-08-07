الأهالي يحاولون اقتحام قسم شرطة الباجور بالمنوفية

أطلقت قوات الأمن وتشكيلات الأمن المركزى المتواجدة أمام قسم شرطة الباجور الخرطوش وقنابل الغاز المثيل للدموع فى وجة الأهالى اثناء محاولتهم لاقتحامهم .

حيث شهد القسم منذ دقائق محاولة من أبناء عائلة أبو صبيحة وأهالى المركز باقتحام قسم الشرطة عقب إلقاء المباحث على أحد الأهالى صاحب أحد الأكشاك وبحوزتة ألعاب نارية , مما أدى إلى قيام أحد أبناء أبو صبيحة بالاعتداء على شرطى وضربه وشتمه فنشبت مشادات بينهم وبين العساكر تطورت الى قيام الأهالى بالتجمع أمام القسم ومحاولة اقتحامة .

> كما وردت أنباء عن إصابة 4 من الأهالى بطلقات الخرطوش .