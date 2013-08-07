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الأهالي يحاولون اقتحام قسم شرطة الباجور بالمنوفية

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الأهالي يحاولون اقتحام قسم شرطة الباجور بالمنوفية الأهالي يحاولون اقتحام قسم شرطة الباجور بالمنوفية

أطلقت قوات الأمن وتشكيلات الأمن المركزى المتواجدة أمام قسم شرطة الباجور الخرطوش وقنابل الغاز المثيل للدموع فى وجة الأهالى اثناء محاولتهم لاقتحامهم .

حيث شهد القسم منذ دقائق محاولة من أبناء عائلة أبو صبيحة وأهالى المركز باقتحام قسم الشرطة عقب إلقاء المباحث على أحد الأهالى صاحب أحد الأكشاك وبحوزتة ألعاب نارية , مما أدى إلى قيام أحد أبناء أبو صبيحة بالاعتداء على شرطى وضربه وشتمه فنشبت مشادات بينهم وبين العساكر تطورت الى قيام الأهالى بالتجمع أمام القسم ومحاولة اقتحامة .
> كما وردت أنباء عن إصابة 4 من الأهالى بطلقات الخرطوش .

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