أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

وزير خارجية قطر: يجب إطلاق سراح المعتلقين في مصر لأنهم "مفاتيح الحل"

Google+ Print
وزير خارجية قطر: يجب إطلاق سراح المعتلقين في مصر لأنهم "مفاتيح الحل" وزير خارجية قطر: يجب إطلاق سراح المعتلقين في مصر لأنهم "مفاتيح الحل"
العطية: المساعدات القطرية لمصر مستمرة لأنها للشعب وليست للنظام

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

دعا وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، إلى إطلاق سراح المعتقلين في لأنهم، حسب وصفه، "مفاتيح حل" الأزمة الحالية، في إشارة إلى عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال العطية، في تصريحات مقتضبة بثتها قناة الجزيرة القطرية مساء أمس، إن زيارته لمصر كانت "زيارة استطلاعية" ولم يُسمح له فيها بلقاء كل الأطراف المعنية بالأزمة السياسية بمصر، على حد قوله.

وأضاف العطية أن "المساعدات القطرية لمصر مستمرة لأنها للشعب المصري وليست للنظام".

وتأتي تصريحات المسؤول القطري بعد ساعات من دعوة وفد الكونجرس الأمريكي الذي أنهى زيارة لمصر أمس، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للتفاوض معهم حول حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله جون كيري أمس بالقاهرة، إنه يجب "إطلاق سراح المعتقلين ليتمكنوا من التفاوض وإجراء انتخابات نزيهة".

وأنهى وزير الخارجية القطري زيارة لمصر أمس، استمرت 4 أيام التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم