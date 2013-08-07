وزير خارجية قطر: يجب إطلاق سراح المعتلقين في مصر لأنهم "مفاتيح الحل"

العطية: المساعدات القطرية لمصر مستمرة لأنها للشعب وليست للنظام

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

دعا وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، إلى إطلاق سراح المعتقلين في مصر لأنهم، حسب وصفه، "مفاتيح حل" الأزمة الحالية، في إشارة إلى عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال العطية، في تصريحات مقتضبة بثتها قناة الجزيرة القطرية مساء أمس، إن زيارته لمصر كانت "زيارة استطلاعية" ولم يُسمح له فيها بلقاء كل الأطراف المعنية بالأزمة السياسية بمصر، على حد قوله.

وأضاف العطية أن "المساعدات القطرية لمصر مستمرة لأنها للشعب المصري وليست للنظام".

وتأتي تصريحات المسؤول القطري بعد ساعات من دعوة وفد الكونجرس الأمريكي الذي أنهى زيارة لمصر أمس، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للتفاوض معهم حول حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وقال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله جون كيري أمس بالقاهرة، إنه يجب "إطلاق سراح المعتقلين ليتمكنوا من التفاوض وإجراء انتخابات نزيهة".

وأنهى وزير الخارجية القطري زيارة لمصر أمس، استمرت 4 أيام التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية.