الدفاع اليمنية: سقوط مروحية ومصرع 9 عسكريين بينهم قائد لواء شرق مأرب

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس، سقوط طائرة عسكرية من نوع هيلكوبتر أثناء قيامها بعملية استطلاع بمحافظة مأرب، بعد أن تم استهدافها بالنيران من قبل عناصر إرهابية، وسقطت في منطقة آل عوشان بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن والتي تبعد 173كيلو مترا عن العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري مسئول بوزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن الحادث أسفر عن استشهاد قائد اللواء 107 مشاة العميد حسين صالح الجروي الذي لقي مصرعه في الحادث مع تسعه عسكريين بينهم ضباط في منطقة العرقين بمديرية وادي عبيدة شرق مدينة مأرب.

وقال شهود عيان إن معظم الجثث تفحمت بفعل احتراق الطائرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل وحدة عسكرية من قوات خاصة لمكافحة الإرهاب لتعقب الجناة.

وعبر المصدر عن عميق الحزن والأسى لاستشهاد قائد اللواء وطاقة الطائرة على يد عناصر الإرهاب والتخريب، مؤكدا أن الوحدات العسكرية بالمنطقة الثالثة سوف تلاحق تلك العناصر التي قامت بهذا العمل الإجرامي الجبان والقبض عليها وتقديمها للقضاء لتنال جزاءها الرادع.