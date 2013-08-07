3 ملايين مصلٍ يشهدون ختم القرآن في الحرمين

كتب : الأناضول منذ 5 دقائق

وسط أجواء من السكينة والروحانية والإيمان، شهد أكثر من 3 ملايين مصلٍ من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن مساء اليوم، ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقدرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عدد المصلين والمعتمرين الذين شهدوا ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام وحضور دعاء ختم القرآن بأكثر من مليوني مصلٍ ومعتمر.

وأمّ المصلين الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام.

وتوافد الزوار والمعتمرون والمصلون إلى المسجد الحرام منذ وقت مبكر حيث امتلأت أروقته وأدواره وأسطحه وساحاته وجميع جنباته والطرق المؤدية إليه بالمصلين الذين امتدت صفوفهم إلى الساحات والطرق والمناطق المجاورة للمسجد الحرام.

وكثفت جميع الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية جهودها وجندت جميع طاقاتها البشرية والآلية وإمكاناتها لتوفير أرقى الخدمات وأفضلها للزوار والمعتمرين ليؤدوا نسكهم بكل يسر وأمان.

وكثفت جميع الجهات المعنية جهودها ونفذت خططها التي أعدتها لهذه الليلة، حيث كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها وجندت ما يقارب من 8 آلاف موظف وموظفة لتنفيذ خطتها وتوفير جميع سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام.

كما وفرت الجهات المعنية ماء زمزم المبرد من خلال الحافظات التي عُبئت بماء زمزم المبرد وتم توزيعها في جميع أروقة وأدوار وساحات المسجد الحرام وبدرومه وأسطحه.

وفي المدينة المنورة، احتشد أكثر من مليون مصلٍ، بحسب تقديرات وكالة الأنباء السعودية، في رحاب المسجد النبوي وساحاته الخارجية لأداء صلاتي العشاء والتراويح وحضور دعاء ختم القرآن الكريم مساء اليوم.

وأمّ المصلين في صلاتي العشاء والتراويح ودعاء ختم القرآن الكريم إمام وخطيب الحرم النبوي الشيخ عبدالله البعيجان والشيخ حسين آل الشيخ.