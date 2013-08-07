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يجب اتباع الطرق السليمة لتناول الطعام فى العيد

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يجب اتباع الطرق السليمة لتناول الطعام فى العيد يجب اتباع الطرق السليمة لتناول الطعام فى العيد

يوصى الدكتور هانى كمال أخصائى السمنة والتغذية باتباع بعض الطرق السليمة فى تناول الطعام بعد شهر رمضان لتجنب حدوث أى مشاكل صحية، وهى تناول وجبة الإفطار أول أيام العيد الساعة 11 وتتكون من شاى وجبنه وزبادى وفواكه مع شرب الكثير من السوائل كالعصائر الطازجة والمشروبات الدافئة.

كما ينصح أخصائى التغذية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تكون وجبة الغذاء الساعة 5 مساء وتتكون من طبق شوربة مع سلطة وقطعة لحم أو تناول الأسماك الطازجة، مؤكدا على ضرورة البعد عن الموالح مثل السردين والرنجة، لأن توازن الملح بعد رمضان غير متواجد بالجسم نظرا لفقدان الجسم الكثير من البوتاسيوم والعرق.

وحذر كمال من تناول الكعك والحلويات فى أول أيام العيد، ويتم تناول كميات بسيطة منه ثانى أيام العيد مع الأكل بالتدريج، وانتظام مواعيد الأكل بعد رمضان.

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