الأمم المتحدة تدعم برامج الصحة الإنجابية بنيجيريا وسبع دول أفريقية أخرى

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه يدعم برامج الصحة الإنجابية للفتيات البالغات بنيجيريا وسبع دول أفريقية أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال المدير التنفيذى للصندوق بنيجيريا باباتوندى اوستيمين، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن الدول المستفيدة من البرامج هى نيجيريا والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا وموزمبيق والنيجر وسيراليون وجنوب السودان وتنزانيا.

وأضاف أن البرامج ستركز على دعم الفتيات بين سن 15 و19 والسماح لهن باختيار الأوقات والظروف المناسبة للزواج وحمايتهن من الأمراض، خاصة مرض نقص المناعة المعروف بالإيدز والعنف الجسدى والعنف الجنسى، مع السماح لهن بالاستمرار فى العملية التعليمية، منوهاً بأن المضاعفات الناتجة عن الحمل والولادة للفتيات من سن 15 إلى 19 تؤدى إلى وفاة العديد من الفتيات فى الدول النامية.