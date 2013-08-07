محافظ الجيزة: منع الاحتفال بالعيد في محيط "مصطفى محمود" لدواعٍ أمنية

"الجيزة" تستعد لصلاة عيد الفطر بـ232 ساحة

كتب : محمد الأبنودي منذ 8 دقائق

أتمت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال إتاحة العديد من الساحات لصلاة العيد وتكثيف أعمال النظافة ومراقبة الأسواق.

وقال الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، إنه تم تخصيص 232 ساحة لأداء الصلاة وقامت مديرية الأوقاف بتخصيص اللأئمة لهذه المناسبة الطيبة.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم الاكتفاء بصلاة عيد الفطر هذا العام داخل مسجد مصطفى محمود، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تحول دون استخدام ميدان مصطفى محمود في الاحتفالات، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإجراء التأمينات الكاملة لكافة الساحات التي ستشهد صلاة العيد.

وقرر الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة إلغاء كافة الإجازات وتواجد القيادات التنفيذية بمواقع العمل أو من ينوب عنهم لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين ورفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات.