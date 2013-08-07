500 دورية أمنية مقسمة على 120 منطقة بدبي في العيد

أكد اللواء خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان تحريات دبي ستكثف دورياتها خلال فترة العيد والتي تتضمن الدوريات الامنية ورجال التحريات بالزي المدني والشرطة النسائية، وتم تخصيص 500 دورية امنية مقسمة على 120 منطقة في مختلف انحاء الامارة ، داعيا الجمهور الى التسجيل في برنامج امن المساكن المجاني عبر موقع شرطة دبي في حالة الرغبة في السفر.

وقال المنصوري ان حملة " كافح التسول" مستمرة خلال فترة العيد ويمكن التواصل معها عبر الرقم المجاني 800243 وكذلك في حالة الاشتباه في شخص او اي حالات غريبة الاتصال فورا على شرطة دبي او على نفس الرقم.

ودعا المنصوري افراد الجمهور الى عدم ترك الممتلكات الثمينة على الشواطئ او داخل المقاهي مثل الهواتف الغالية بسبب ازدحام تلك الاماكن، لافتا الى ان الدوريات ستتواجد على مدار الساعة في كافة شوارع دبي وخاصة امام المساجد.

وكانت ادارة المرور بدبي متمثلة في العقيد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة، قد كشفت في وقت سابق لـ(البيان) عن خطة مرورية لكافة مناطق وشوارع الامارة تتضمن توزيع 35 دورية مرورية وما يقارب من 60 رقيب سير للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الارواح .

واشار المزروعي الى ان مراحل تطبيق آلية العمل تضمنت المرحلة الاولى وهي مرحلة ما قبل العيد والتي تشهد من خلالها منطقة بر دبي ازدحاماً مروراً لذا تم تكثيف توزع الدورات للحد من الازدحام وفك الاختناقات المرورة والتي تنتج عن عدم التزام بعض سائقي المركبات بالقواعد المرورة، اما المرحلة الثانية سيتم التركيز على المخالفات الخطرة وعدم التزام سائقي المركبات بقواعد السير ولذا سيتم التكثيف على المخالفات الخطرة التي قوم بها السائقون.

شرطة دبي تلقي القبض على عصابة «محابس المياه»

ضبطت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عصابة اسيوية دأبت طيلة الفترة الماضية على سرقة "محابس المياه" المعدنية التابعة لبلدية دبي، وأوضح ان الشرطة تلقت العديد من البلاغات من بلدية دبي حول سرقة محابس المياه العائدة لها من قبل مجهولين. وقال المقدم سعيد العيالي مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة دبي ان كافة البلاغات ظلت تصنف من البلاغات المجهولة حتى اللحظة التي تمكن فيها رجال البحث الجنائي من تحديد هوية العصابة والقاء القبض على افرادها.

وأشار العيالي إلى أنه تم القبض على أحد أعضاء العصابة وهو في حالة تلبس بسرقة احد المحابس والذي اعترف ببقية شركائه في هذه العصابة وعشرات السرقات التي قاموا بها خلال الأشهر الماضية، لافتا الى إنه تم ضبط بقية أفراد العصابة وأصحاب محلات بيع الخردة واستعادة بعض المحابس المسروقة، مبينا ان العصابة تمكنت من سرقة 29 محبسا معدنيا للمياه من عدة مناطق بالإمارة وفي اوقات متباعدة.