جمعية الشحوح للتراث تحتفل بيوم زايد للعمل الإنساني

نظمت جمعية الشحوح للتراث الوطني بأبوظبي في خيمة شحية استضافها مستشار الجمعية وعضو مجلس الإدارة محمد خميس الشحي احتفالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني استضافت الناشط والمؤرخ التاريخي الدكتور فالح حنظل مواكبة احتفالات الدولة.

وأثنى عبدالله راشد بن لقيوس الشحي رئيس الجمعية على المبادرة باعتماد هذا اليوم سنوياً قائلاً: بصفتنا جمعية تهتم بالتراث الشعبي، فإننا نقف إجلالاً وإكراماً لراعي التراث والمحافظ على الأصالة في مجتمع الإمارات، وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الطاهر.

فلقد نجح في طرح التراث الشعبي والانتقال الهادئ من مرحلة حضارية إلى مرحلة أخرى وكلنا نحن في الجمعية نسير بهديه في حماية هويتنا التي هي امتداد للواقع الاجتماعي والثقافي الذي يتجسد في تراثنا العظيم، ونحن أيضاً بوحي منه نعمل على أن يحتل التراث مكانة مرموقة لارتباطه بالقيادة والشعب، فالأبوة الروحية والاجتماعية التي كان يتمتع بها الشيخ زايد رحمه الله تجعلنا نتمسك بتقاليدنا وندرس تاريخنا ونحاول أن نبعث ذاكرة الأجيال بمفاخر الأجداد والبحث في الصفحات المشرقة لدى السلف وبذلك يصبح التراث روحاً سارية في ضمير الأمة وعقلها.

فمجتمعاتنا وغيرها من المجتمعات ومراكز البحوث والدراسات تعمل بعون من الله تعالى ومن ذكرى القائد المؤسس العظيم أن تأخذ من التراث ما يكفي لمواءمة التقدم المادي الحديث في الدولة وتوظيفه في فهم قضايا المجتمع.

كان ما تحدثنا عنه نقطة من فيض غزير أفاض به المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي سيبقى حياً معنا لأننا نعيش أيامه في كل يوم، فنحن ندعو الباري عز وجل ونبتهل إلى الحي القيوم أن يغمره برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر له وأن يسكنه جنات الخلد إنه سميع مجيب.