المراكز الثقافية مستعدة لاستقبال طلبة «صيف بلادي 2013»

أعلنت جميع المراكز المشاركة بالبرنامج الوطني الصيفي صيف بلادي 2013 الذي ينطلق فعالياته يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس الجاري ويستمر حتى الخميس 5 سبتمبر في 55 مركزا ثقافيا وشبابيا واجتماعيا، منتشرة في أنحاء الدولة، استكمال جميع استعداداتها لبدء استقبال الطلاب والشباب لفعاليات صيف بلادي بالموعد المحدد.

بدوره أكد خالد المدفع رئيس اللجنة العليا للبرنامج الوطني صيف بلادي 2013، أن البرنامج يحظى باهتمام كبير من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حيث يتابع عن كسب جميع التجهيزات للبرنامج خطوة بخطوة كما يأتي البرنامج تجسيدا لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله "إلى ضرورة حماية الشباب واستثمار طاقتهم وتوجيهها بهدف الارتقاء بهم وبناء جيل مثقف وواع وتقوية روح الولاء والانتماء الوطني لديهم .

وأضاف المدفع أن البرنامج الوطني الصيفي "صيف بلادي" يهدف إلى اكتشاف طاقات الشباب وتنمية المواهب ورعايتها في شتى المجالات مشيراً إلى أن جميع المراكز الثقافية والشبابية والإجتماعية المشاركة بالبرنامج تقدمت بخطط تشغيلية كاملة على مدار فترة الدورة السابعة لصيف بلادي بالإضافة إلى الانتهاء من الاستعدادات لتجهيز المركز المشارك لاستقبال الجمهور وتم اعتمادها.

كما سعت جميع المراكز إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمشاركين بعد استقبالهم لعدد غفير من طلبات المشاركة قبل الإعلان عن بدء فعاليات صيف بلادي فاقت التوقعات لمديرين المراكز لذلك تم فتح باب الشراكة مع بعض الجهات لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب والاستفادة من المرافق المتوفرة من ملاعب وأحواض سباحة ونشاطات صباحية ومسائية.

وأوضح المدفع أن صيف بلادي يعد فرصة جيدة لتدريب وتأهيل الشباب والطلاب على القيادة وصقل شخصيتهم وإعدادهم لسوق العمل، ولم يغفل في الوقت نفسه عن الجوانب الترفيهية والرياضية من أجل خلق شخصية متكاملة تجعلها أكثر قدرة على الإنتاج والإبداع ومواصلة رحلة العطاء والتقدم التي تشهدها الدولة.

وأضاف أن الدورة السابعة من صيف بلادي 2013 استحدثت العديد من البرامج المبتكرة في جميع المراكز المنتشرة بالدولة.