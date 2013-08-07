«وصل» تدعم الكوادر الوطنية في التعليم العالي

توصلت مجموعة وصل لإدارة الأصول إلى اتفاقية مع الجامعة الكندية في دبي بهدف توفير منح دراسية لموظفيها للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بواقع موظف واحد في السنة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التزام المجموعة إزاء التعليم.

كما تأتي ترجمة لمبادرة "يوم التعليم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتطويره، كونه يمثل واحدة من الضرورات الوطنية، وجزءاً أساسياً من رؤية الإمارة 2021.وتوفر الجامعة الكندية مقعداً واحداً في السنة لموظفي "وصل" للتسجيل في الجامعة والحصول منها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، في خطوة تهدف من ورائها هذه المجموعة إلى تشجيع المعرفة والتعليم.

يشار في هذا الصدد إلى أن مجموعة "وصل" تحرص على تشجيع مواطني دولة الإمارات على الالتحاق بالتعليم على مستوى عالمي، وقبلت بهذا العرض كجزء من جهود التوطين فيها. وتم التوقيع رسمياً على هذه الاتفاقية في مقر "وصل" بين بطي سعيد الكندي، رئيس الجامعة الكندية في دبي، وعبدالله عبيد الله، مدير العمليات في وصل لإدارة الأصول.

وقال عبيد الله: "إننا نبدي درجة عالية من الالتزام تجاه التعليم العالي والتطوير المهني لموظفينا، ليس فقط من أجل دعم تقدمهم الوظيفي، وإنما لتعزيز مساهمتهم في المجتمع بشكل عام. ويسرنا أن نتمكن من تحقيق ذلك بمساعدة شريك مثالي، مثل الجامعة الكندية".وتعد الجامعة الكندية واحدة من الجامعات المرموقة في دبي، حيث تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يحظى برنامج ماجستير إدارة الأعمال لديها بالاعتراف على المستوى الدولي، واحتل مؤخراً المرتبة الأولى في دبي، والثانية في الإمارات، والثالثة في الوطن العربي وفق التصنيف الذي وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط. وتقدم الجامعة برامج الماجستير في إدارة الأعمال في تخصصات العلوم المالية والتمويل مع الإعداد لمنصب "المحلل المالي المعتمد".