قيادة الشرطة مؤمنة بارتباط رجل الأمن بالقرآن والسنة

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن القيادة مؤمنة بأهمية ارتباط رجل الأمن بالقرآن الكريم والسنة النبوية الداعيان إلى التحلي بفضائل الأخلاق والقيم العالية، والتعامل مع الآخرين برحابة صدر، وضبط جماح النفس من خلال تعاليم الدين التي تبين فضل وثواب الصبر والحلم، وتحمل المشاق والشدائد في سبيل خدمة المجتمع واستقراره.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في الحفل السنوي لتكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية في دورتها الـ32 الذي نظمته الإدارة العامة لخدمة المجتمع، بحضور اللواء عبدالرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ونائبه اللواء محمد سعيد المري، والعميد عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، والعميد الدكتور السلال سعيد الهويدي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، والعميد مهندس كامل بطي السويدي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعقيد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة، والدكتور محمد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار، والسيد خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، والدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، وعدد من مديري الإدارات العامة و مراكز الشرطة والضباط ، والفائزين في المسابقات الرمضانية .

وقال المزينة في حفل الختام الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، إن المسابقة التي ينظمها قسم التوعية الدينية والمكتبات بإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، تلقى كبير الدعم والاهتمام من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص دائما على تعليم الناس أهمية قراءة وحفظ كتاب الله عز وجل، حيث تكون المسابقة بمثابة اختبار وتذكير للذين يحفظون القرآن الكريم، وخاصة في شهر رمضان الفضيل، كما تلقى إقبالاً لافتاً من العاملين في شرطة دبي، ونلاحظ ذلك من ازدياد عدد المشاركين والحضور.

وفي ختام كلمته، هنأ المزينة، الفائزين في المسابقات الرمضانية، داعيا إياهم بأن يكونوا القدوة الحسنة، والمثال المشرق الذي نعتز بهم أمام المؤسسات الحكومية الأخرى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، بالمسابقات الرمضانية التي تنظمها شرطة دبي، والتي تساهم بلا شك في زيادة ارتباط المسلم بكتاب ربه جل وعلا، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومالها من إيجابيات كبيرة في صقل وتهذيب أخلاقيات المسلم .

وأضاف مدير مركز الدعوة والإرشاد، أن مثل هذه المسابقات والمبادرات، ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحرص قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ( رعاه الله)، على مد يد العون لكل محتاج، في كافة أنحاء العالم، وآخرها مبادرة سموه (كسوة مليون طفل).

وفي الختام قام اللواء خميس مطر المزينة يرافقه اللواء محمد سعيد المري، بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين من الإدارات والمراكز.