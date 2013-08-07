ضمور المبيض وضيق عنق الرحم عوامل تؤدى لصعوبة الحمل

قد تعانى المرأة من العديد من الأمراض والمشاكل الجسدية التى تجعلها غير قابلة لحدوث الحمل، ومن بين تلك المشاكل كما يوضح دكتور جورج يواقيم إستشارى أمراض النساء والتوليد قائلا يسبب ضمور المبيض نفسه أو تليفه كرد فعلى لاستخدام الهرمونات لفترات طويلة نتيجة أورام أو التهابات أو الحوادث التى تصيب الجزء المسئول عن الانفعالات فى المخ كما أن انسداد قناة فالوب نتيجة الالتهابات أو الالتصاقات بسبب صعود الجراثيم إليهما مثلما يحدث فى حالات حمى النفاس.

كما أن الالتصاقات حول القنوات من الخارج يسبب التهابات الزائدة الدودية بجانب ذلك فهناك مشكلات بالرحم نتيجة العيوب الخلقية بجانب وجود الأورام الليفية كل ذلك مشكلات تجعل الحمل صعبا.

ويواصل جورج موضحا من العوامل التى تجعل الحمل صعبا ضيق عنق لرحم لوجود زوائد أو أورام مع التهابات شديدة بعنق الرحم مع وجود إفرازات غير طبيعية بعنق الرحم، ويسبب أيضا ضيق المهبل أو انسداده لعيوب خلقية العقم نتيجة لوجود التهابات كما أن اتساع المهبل أو السقوط المهبل كل ذلك يؤدى لصعوبة الحمل لذا على المرأة المداومة على متابعة الطبيب، حتى يمكن اكتشاف السبب الحقيقى لعدم حدوث الحمل مبكرا.