ضبط حاوية ٤٠ قدم بداخلها ألعاب نارية في ميناء بورسعيد



> تمكنت مباحث ميناء بورسعيد من ضبط حاوية ٤٠قدم بداخلها صواريخ و ألعاب نارية قادمة من الصين.

> كانت معلومات للعميد عبدالعزيز كمال مديرالمداحث الجنائة بادارة امن المواني ببورسعيد و العقيد عمر قريطم رئس مباحث ميناء بورسعيد عن دخول اصناف محظورة لصالح أحد تجار بو رسعيد داخل حاوية ٤٠ قدم .

و بتتبع الحاوية لدي وصولها ميناء بورسعيد تبين أن بوليصة الشحن مدرج بها نجف بعرض الأمر علي جلال الويشي رئيس الإدارة المركرية لجمارك بورسعيد أمر بتشكيل لجنة لكشف الحاوية عثر بداخلها علي ألعاب و صواريخ نارية جاري حصر العدد تمهيدا للعرض علي التعريفة لتقدير الرسوم و الغرامات.