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نزع صورة جاريث بيل من إعلانات الدوري الإنجليزي في أمريكا

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نزع صورة جاريث بيل من إعلانات الدوري الإنجليزي في أمريكا نزع صورة جاريث بيل من إعلانات الدوري الإنجليزي في أمريكا

تم انتزاع صورة النجم الويلزي جاريث بيل وهو يرتدي قميص توتنام هوتسبر من إعلان الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز من "تايم سكوير"، في نيويورك.

جاريث بيل يعد أحد أيقونات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في 012-2013.

لكن في ظل سعي ريال مدريد لضم اللاعب، يبدو أن الشركات الإعلانية تخشى من إتمام الصفقة ولهذا قررت أن تغير الوجه الإعلاني للموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

واستبدلت الشركات التي تعرض الدوري الإنجليزي في أمريكا صورة جاريث بيل بأخرى تحمل كلمة "كرة قدم" وتقدم إعلانا مختلفا للموسم الجديد للمسابقة التي يعد بيل من أبطالها مع توتنام.

وكان ريال مدريد قد تقدم بعرض يبلغ 120 مليون يورو لضم بيل، يدفعها النادي الملكي على أقساط لمدة خمسة أعوام.

وترجح التقارير أن تتم الصفقة برقم يصبح به بيل صاحب أغلى انتقال في تاريخ كرة القدم متخطيا كريستيانو رونالدو.

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