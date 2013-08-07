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بايرن ميونيخ يعرض ارتكاز منتخب البرازيل للبيع

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بايرن ميونيخ يعرض ارتكاز منتخب البرازيل للبيع بايرن ميونيخ يعرض ارتكاز منتخب البرازيل للبيع

يعرض بايرن ميونيخ الألماني لاعبه لويس جوستافو للبيع، ويعد فولسفبورج الأقرب لضم نجم منتخب البرازيل.

جوستافو كان أحد ركائز منتخب البرازيل في كأس القارات، والتي فاز بلقبها السليساو على حساب إسبانيا.

ويعد جوستافو بعيدا عن حسابات جوسيب جوارديولا المدير الفني الجديد لبايرن ميونيخ، خاصة بعد ضم تياجو ألكانتارا.

بايرن يملك تياجو ومعه خابي مارتينيز وكذلك توني كروس وباستيان شفانشتايجر لشغل مركز الارتكاز الدفاعي في الفريق البافاري.

وقال نائب رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه لصحيفة كيكر يوم الثلاثاء: "لو توصل نادي فولسفبورج لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود عقده، لا نمانع في التفاوض بشأن رحيله".

وتابع "في حال بيع لويس جوستافو، لن نضم أي لاعب في مكانه".

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