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مصرع مواطن فى بنغازى بالشرق الليبى فى انفجار عبوة ناسفة

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مصرع مواطن فى بنغازى بالشرق الليبى فى انفجار عبوة ناسفة مصرع مواطن فى بنغازى بالشرق الليبى فى انفجار عبوة ناسفة

لقى مواطن ليبى مصرعه فى حادث انفجار عبوة ناسفه فى سيارته، أمس "الثلاثاء"، بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة ببنغازى محمد الحجازى، فى تصريح له، إن المواطن أحمد الورفلى لقى مصرعه عقب انفجار عبوة ناسفة كانت قد وضعت أسفل سيارته من قبل مجهولين، موضحاً أنه مدنى وليس له علاقة بأى جهاز أمنى ليبى.

وأشار المتحدث إلى أن السيارة التى انفجرت كان قد اشتراها المواطن مؤخراً من ضابط فى الأمن الليبى، وأن الانفجار تسبب فى تفحم الجثة، مما صعب التعرف عليها فى المستشفى.

وتشهد بنغازى تسارعاً فى وتيرة الانفجارات والاعتداءات والهجمات التى تستهدف أجهزة الأمن والجيش.

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مصر 365