انشاء اكبر غابة شجرية بالأقصر

كتبت - اسماء حموده: الاربعاء , 07 أغسطس 2013 00:18

قررت محافظة الاقصر تخصيص 1941 فدان بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الغابات الشجرية .

تم زراعة 750 فدان منها بأنواع من الأشجار ذات القيمة العالية فى انتاج الاخشاب ، مثل اشجار الكايا المنزرعة على مساحة حوالى 620 فدان ، وهناك انواع من اشجار الجتروفا التى يمكن أن يستخرج منها الزيوت الطبيعية للسيارات والطائرات ( البيوديزيل ).

طالب اللواء علاء الهراس سكرتير عام المحافظة بضرورة الاستفادة من نواتج هذه الزراعات من خلال التنسيق بين ادارة الاستثمار والزراعة والادارة المركزية للتشجير .

تم وضع مقترحات وخطط مستقبلية ليتم مناقشتها مع مسئولى وزارة الزراعة للتوسع فى استخدام نواتج تقليم الاشجار فى انتاج الفحم لاستخدامة فى الطاقة .. وكذا التوسع فى انتاج وزراعة اشجار التوت لاعادة فكرة انتاج الحرير ودودة القز .

> كما تم طرح افكار مستقبلية لاستخدام نواتج الاشجار فى انتاج الورق والصمغ