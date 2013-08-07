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وقفة احتجاجية لضباط مباحث الإسماعيلية

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وقفة احتجاجية لضباط مباحث الإسماعيلية وقفة احتجاجية لضباط مباحث الإسماعيلية
الاسماعيلية – ولاء وحيد :
الاربعاء , 07 أغسطس 2013 00:31

نظم ضباط وأفراد المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية مساء اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية بالإسماعيلية اعتراضا على قرار وزير الداخلية بنقل العميد هشام الشافعي مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية إلى مباحث .

وقالت مصادر أمنية إن ضباط إدارة البحث الجنائي طالبوا بالنقل الجماعي لهم من مديرية أمن الإسماعيلية احتجاجا على ما وصفوه بالتعنت وصدور قرارات غير منصفة ومقصية للكوادر الأمنية الجيدة .
> وأكدت المصادر أن الوقفة جاءت بعد ساعات من إعلان قرار النقل للشافعي الذي تم تعيينه مدير لإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية في أغسطس من العام الماضي.
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