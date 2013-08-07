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الملا عمر يعتبر الانتخابات الأفغانية "مضيعة للوقت"

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الملا عمر يعتبر الانتخابات الأفغانية "مضيعة للوقت" الملا عمر يعتبر الانتخابات الأفغانية "مضيعة للوقت"

كتب : ا ف ب منذ 28 دقيقة

صرح زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا عمر، اليوم، بأن الانتخابات المقررة العام المقبل في أفغانستان لاختيار خلف الرئيس حميد كرزاي، "مضيعة للوقت" لكنه أبدى انفتاحا فيما يخص عملية المصالحة بين الأفغان و"التربية الحديثة".

وتشكل الانتخابات الأفغانية المقررة إجراؤها في أبريل 2014 لاختيار خلف لحميد كرزاي اختبارا حاسما لتشريع المؤسسات الضعيفة في هذا البلد وتسهيل عملية الانتقال بعد رحيل مئة ألف جندي في قوة حلف شمال الاطلسي في نهاية العام نفسه.

ورفض طالبان الأفغان الذين يحظون بتأييد كبير داخل قبائل البشتون التي تمثل أكثر من 40% من التعداد السكاني الأفغاني المشاركة في هذا الاقتراع وكثفوا الهجمات أثناء الانتخابات الرئاسية في 2009 ما أثنى العديد من الناخبين عن التصويت.

وكرر الملا عمر، في تصريح نادر مع اقتراب عيد الفطر، رفضه للعملية الانتخابية بدون أن يتوعد بسلسلة اعتداءات.

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