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مدير أمن سوهاج يبحث مع القيادات الاستعداد للعيد

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مدير أمن سوهاج يبحث مع القيادات الاستعداد للعيد مدير أمن سوهاج يبحث مع القيادات الاستعداد للعيد

كتب : الوطن منذ 22 دقيقة

عقد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، اجتماعا بعدد من قيادات المديرية، وإدارة البحث، وبالتنسيق مع كل من الأمن العام والأمن الوطني، لوضع خطة أمنية لتأمين الأماكن ذات الحساسية وتعزيز الخدمات الأمنية بها.

وتم الاتفاق على تعيين الخدمات الأمنية على جميع المساجد والساحات التي تقام بها الصلاة في دائرة المحافظة برئاسة ضباط "نظام - مباحث" وكذلك خطوط سير المترددين عليها، وتكثيف الخدمات الأمنية برئاسة ضباط "نظام - مباحث" لتأمين أماكن الاحتفالات "نوادي - متنزهات عامة - دور سينما - مراسي النيلية - جميع أماكن التجمعات" بالإضافة للخدمات المعينة.

وكذلك تم الاتفاق على تعيين خدمات أمنية من ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، لملاحظة الحالة بالمسطح المائي والمراسي والجزر النيلية والتفتيش على العائمات والمعديات بجميع أنواعها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط الفنية واشتراطات التراخيص وعدم تحميلها لأكثر من الأعداد المقررة لها.

كما تم الاتفاق أيضا، على تكثيف الخدمات المرورية بالشوارع والميادين العامة وأماكن التجمعات، خاصة أمام المساجد والساحات وأماكن الاحتفالات، تحقيقاً للسيولة المرورية وعدم ترك أي سيارات بجوارها منعاً لاستغلالها من قبل ثمة "عناصر متطرفة".

وتعيين خدمات من إدارة الحماية المدنية للمشاركة في إجراءات التأمين، بالإضافة إلى تعيين سيارات إطفاء بأطقمها بأماكن الصلاة والاحتفالات للتدخل عند اللزوم، وتكثيف المرور على التجمعات العامة وأماكن الاحتفالات لمنع وضبط جرائم الطريق " تحرش - معاكسات".

كما تم الاتفاق على تكليف ضباط قسم شرطة المرافق بتكثيف الحملات ورفع إشغالات الطريق ومنع دخول الباعة الجائلين.

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