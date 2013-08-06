أخبار عاجلة

الريال يستضيف ألافيس.. وبرشلونة يواجه غرناطة -
أرسنال يتسلح بالتاريخ والسيتي بـ «جوارديولا» -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أمن دمياط يكذب "الإخوان".. وينفي شائعة تشميع "المجمع الإسلامي"

Google+ Print
أمن دمياط يكذب "الإخوان".. وينفي شائعة تشميع "المجمع الإسلامي" أمن دمياط يكذب "الإخوان".. وينفي شائعة تشميع "المجمع الإسلامي"

كتب : سهاد الخضرى منذ 14 دقيقة

نفت مديرية أمن دمياط، ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين من تشميع المجمع الإسلامي بالشمع الأحمر، والقبض على إمام المسجد، وذلك عقب الاشتباكات الدامية التى شهدتها محافظة دمياط، أول أمس، بين جماعة الإخوان المسلمين وأهالي دمياط الجديدة.

وأكدت، فى بيان لها صدر مساء اليوم، "أنه لايجرؤ أحد على وجه الأرض أن يقوم بغلق أو تشميع أي من المجمعات الإسلامية، وأن إمام المسجد متواجد بالمسجد، وأن المجمع مفتوح وتؤدى فيه الصلاة بانتظام". وأهاب البيان بالمواطنين "عدم الالتفات لتلك الشائعات التي تثير الفتنة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس