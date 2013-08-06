أمن دمياط يكذب "الإخوان".. وينفي شائعة تشميع "المجمع الإسلامي"

كتب : سهاد الخضرى منذ 14 دقيقة

نفت مديرية أمن دمياط، ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين من تشميع المجمع الإسلامي بالشمع الأحمر، والقبض على إمام المسجد، وذلك عقب الاشتباكات الدامية التى شهدتها محافظة دمياط، أول أمس، بين جماعة الإخوان المسلمين وأهالي دمياط الجديدة.

وأكدت، فى بيان لها صدر مساء اليوم، "أنه لايجرؤ أحد على وجه الأرض أن يقوم بغلق أو تشميع أي من المجمعات الإسلامية، وأن إمام المسجد متواجد بالمسجد، وأن المجمع مفتوح وتؤدى فيه الصلاة بانتظام". وأهاب البيان بالمواطنين "عدم الالتفات لتلك الشائعات التي تثير الفتنة".