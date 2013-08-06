كيف تعالج الشعور بأن شخصا آخر يدفعك للقيام بأفعالك؟

أرسل خ.ع يسأل، أصبحت أعانى من حالة تزعجنى كثيرا فى الأيام الأخيرة، فأشعر أنى لا أستطيع السيطرة على أفعالى وأن شخصا آخر يقوم بها وليس أنا.

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن الكثير منا يشعر فى بعض الأحيان أنه قام بفعل ما دون أن يرد القيام به، وأن شخصا آخر بداخله هو الذى أقدم على هذا الفعل وبغير موافقته أو رغما عنه.

ولا يجب أن الإفراط فى القلق ولكن يجب علاج هذه الحالة إذا تكررت باستمرار وبشكل أصبح يجعل الشخص يشعر بعدم قدرته على التحكم فى تصرفاته وبالتدريج يضع المبرر لذاته بالقيام بأفعال يعتقد أن شخصا آخر هو الذى يقو بها.

وهذه الحالة فى درجتها العادية يعانى منها الكثيرين، وفى الغالب هى حالة تصيب بعض الأشخاص بعد التعرض لمشكلة كبيرة وضغط نفسى شديد وقع عليهم خلالها وتسبب بتلف أعصابهم، أو بسبب الإصابة باضطرابات أو أزمات نفسية من وقت ليس ببعيد، وهى حالات يسهل علاجها لدى طبيب مختص، وبمساعده المريض لذاته خاصة الحالات العميقة منها والتى يصبح المريض فيها لا يعى ما يقوم به من تصرفات ويشعر بان شخصا آخر كائن بداخله، ويجب أن تكون لدى المريض الرغبة التامة فى العلاج وعليه أن يتخلص مع طبيبه من رواسب الخلل النفسى الذى سبق الحالة وتسبب فيها.