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العين: رفضنا عرضا من أرسنال لاختبار عموري

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العين: رفضنا عرضا من أرسنال لاختبار عموري العين: رفضنا عرضا من أرسنال لاختبار عموري

كشف نائب رئيس نادي العين راشد الهاجري عن رفض ناديه عرضا من أرسنال بشأن لاعب وسط الفريق ومنتخب الإمارات عمر عبد الرحمن.

عمر عبد الرحمن الشهير بـ"عموري" يجذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية بفضل موهبته الكبيرة وهو في الـ21 من عمره.

وقال الهاجري في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الإماراتية المختلفة اليوم الثلاثاء: "أرسنال يطلب اختبار عموري".

وتابع "رفضنا الفكرة.. لن نقبل سوى عروض رسمية بشأن اللاعب، لن نناقش أي شيء أدنى منذ ذلك.. لا اختبار لعموري".

ويلعب عموري مع العين منذ عام 2008 ويشارك منتخب الإمارات منذ سنة 2010.

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