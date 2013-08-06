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«زكاة الفردوس» هنّأت القيادة السياسية والشعب بعيد الفطر

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«زكاة الفردوس» هنّأت القيادة السياسية والشعب بعيد الفطر «زكاة الفردوس» هنّأت القيادة السياسية والشعب بعيد الفطر
 
سعود المطيري

هنّأ رئيس لجنة زكاة الفردوس التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي سعود بن حشف المطيري، بالإنابة عن جميع العاملين في اللجنة، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلين المولى ـ عز جل ـ أن يتقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان المبارك، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأضاف المطيري: نتقدم بالشكر الجزيل إلى إخواننا وأخواتنا المحسنين والمحسنات، وذلك لتبرعهم السخي وعطائهم النبيل في دعم مشاريعنا الخيرية، فنتوجه لهم بالشكر والعرفان وبالغ الامتنان على استمرارية عطائهم وهذا أقل القليل بحقهم، ولنا في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مثل أعلى.

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