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الماجد: صرف مكافآت العاملين بلجان الانتخابات

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الماجد: صرف مكافآت العاملين بلجان الانتخابات الماجد: صرف مكافآت العاملين بلجان الانتخابات
 
عبدالعزيز الماجد
أسامة أبوالسعود

أكدت وزارة العدل ان المكافآت المالية لجميع اللجان العاملة والمشرفة على سير انتخابات مجلس الأمة ستصرف قبل عيد الفطر المبارك، صرح بذلك وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد.

وقال ان التعجيل بصرف هذه المكافأة جاء تلبية لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتوجيهاته الكريمة تقديرا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الذين أشرفوا على سير هذه الانتخابات التي جرت في 27 يوليو الماضي واتسمت بالحيدة والنزاهة التامة وكانت مثار إشادة من جميع المراقبين والمرشحين والناخبين ومنظمات المجتمع المدني التي أكدت رسوخ وعراقة الديموقراطية في الكويت.

وثمن الماجد تلك المبادرة الكريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء لما كان لها صدى إيجابي في نفوس جميع المشاركين باللجان الانتخابية.

وأشاد الماجد باللجنة القضائية العليا التي أدارت العملية الانتخابية بكفاءة واقتدار، كما أشاد باللجان الإدارية والتنظيمية المشكلة بالوزارة على ما بذلوه من جهد واصلوا خلاله الليل بالنهار بدءا من تسلم المقار الانتخابية وتجهيزها مرورا بإعداد اللجان حتى الانتهاء من إعلان النتائج النهائية.

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